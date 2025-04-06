Впервые в карьере: украинка добыла в борьбе золото на Кубке мира в Болгарии. Фото

В Софии (Болгария) прошел Кубок мира по художественной гимнастике. На нем украинка одержала победу в индивидуальном многоборье на стартовом этапе.

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Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. Отмечается, что для Таисии Онофрийчук, участницы Олимпийских игр в Париже, это было впервые в ее карьере.

"С 4 по 6 апреля в столице Болгарии Софии проходит стартовый этап Кубка мира по художественной гимнастике в рамках нового соревновательного сезона. Украину на турнире представляют две гимнастки в индивидуальном зачете и сборная команда в групповых упражнениях", – говорится в сообщении НОК.

Там добавляют, что Таисия Онофрийчук опередила ближайшую соперницу из Болгарии на 3,8 балла и впервые в карьере завоевала золотую награду на этапе Кубка мира.

Это уже четвертая победа 16-летней украинки в многоборье в этом сезоне - раньше она трижды выигрывала "золото" на этапах Гран-при.

Финалы в отдельных упражнениях пройдут завтра, 6 апреля.

Ранее сообщалось, что впервые за 17 лет "Реал" потерпел сенсационное поражение, пропустив на последней секунде. Это произошло потому, что украинец не встал в ворота, и команда осталась без Андрея Лунина. Вместо украинского место в воротах был 19-летний дебютант Фран Гонсалес.

Напомним, что 19-летняя гимнастка сборной Украины Алина Мельник решила завершить карьеру. Спортсменка из Львова отметила, что ей было трудно решиться на такой шаг, однако постоянные травмы не позволяли выступать на максимальной самоотдаче из-за боли.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная чемпионка Европы (2020) по художественной гимнастике и бронзовый призер чемпионата мира (2023) Мария Высочанская приняла решение завершить свою спортивную карьеру в 22 года.

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