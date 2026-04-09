Розыгрыш Кубка Украины сезона 2025/2026 выходит на финишную прямую. После мартовских матчей 1/4 финала определились четыре команды, которые продолжают борьбу за почетный трофей.

Результаты четвертьфиналов

В поединках четвертьфинальной стадии были зафиксированы следующие результаты:

ЛНЗ (Черкассы) – "Буковина" (Черновцы) – 0:0 (серия пенальти – 4:5)

"Динамо" (Киев) – "Ингулец" (Петрово) – 2:0

"Чернігів" – "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь) – 0:0 (серія пенальті – 5:4)

"Металіст 1925" (Харків) – "Локомотив" (Київ) – 3:0

Саме після цих поєдинків сформувався квартет півфіналістів. До півфіналу Кубка України вийшли: "Металіст 1925", ФК "Чернігів", "Буковина", "Динамо".

Цікаво, що серед усіх претендентів лише київське "Динамо" має значний досвід перемог у турнірі.

Історія трофею

За всю історію Кубка України: "Динамо" (Київ) – 13 перемог, "Шахтар" (Донецьк) – 15 перемог. Саме "гірники" є чинними володарями трофея. У фіналі сезону 2024/2025 "Шахтар" переміг "Динамо" у серії пенальті – 6:5.

Також Кубок України вигравали: "Чорноморець" – 2 рази, "Ворскла" – 1 раз, "Таврія" – 1 раз

Півфінали та фінал

Півфінальні матчі пройдуть у період 21-23 квітня. Пари виглядають так:

"Буковина" – "Динамо"

"Металіст 1925" – ФК "Чернігів"

Фінал турніру відбудеться у травні, однак місце проведення наразі ще не оголошене.

Географія фіналів

Фінальні матчі Кубка України приймали різні міста країни. Загалом таких міст – десять:

Київ (НСК "Олімпійський") – 18 фіналів

Харків (ОСК "Металіст") – 5

Дніпро ("Дніпро-Арена") – 2

Суми ("Ювілейний") – 1

Полтава ("Ворскла" імені Олексія Бутовського) – 1

Львів ("Арена Львів") – 1

Запоріжжя ("Славутич-Арена") – 1

Тернопіль (стадіон ім. Романа Шухевича) – 1

Рівне ("Авангард") – 1

Житомир (Центральний стадіон) – 1

Інтрига зростає

Кубок України традиційно дарує сенсації, і цей сезон – не виняток. У боротьбі залишилися як гранд українського футболу, так і команди, які прагнуть вписати свої імена в історію. Чи зможе "Динамо" повернути трофей? Чи з’явиться новий переможець? Відповіді – вже зовсім скоро. Слідкуйте за розвитком подій і підтримуйте свої улюблені команди!