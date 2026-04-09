Европейский Союз готов защищаться, используя главный принцип НАТО: если Россия нападет на любое государство-член, это будет восприниматься как нападение на весь ЕС.

Такое заявление 7 апреля во время брифинга сделал Том Ренье, пресс-секретарь Еврокомиссии (запись опубликована на официальном сайте пресс-службы).

Весьма показательно, что о Главном принципе НАТО говорит не Рютте, не НАТО, а именно ЕС.

"Взаимная [военная] помощь не является необязательной в рамках ЕС, а является обязательством, закрепленным в договоре – в статье 42, пункте 7", – напомнила не так давно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

А вот и "тот самый" пункт 7 статьи 42 Договора о ЕС:

"7. В случае, если государство-член подвергнется вооруженной агрессии на его территории, другие государства-члены должны оказать ему помощь и содействие всеми возможными для них средствами в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особого характера политики безопасности и обороны некоторых государств-членов.

Обязательства и сотрудничество в данной области продолжают соответствовать обязательствам, принятым в рамках Организации Североатлантического Договора, которая для государств, входящих в ее состав, остается фундаментом их коллективной обороны и инстанцией для ее осуществления."

Да, есть оговорка насчёт "особого характера политики" у "некоторых: здесь, похоже, - будущее оправдание для Венгрии и Словакии, если там ничего не поменяется.

Однако же в целом, безусловно, этот текст гораздо сильнее и определённее беззубой статьи 5 Вашингтонского договора ("Устава НАТО") с её феноменально никакими мерами, которая каждая страна "сочтет необходимыми".

Ибо "должны оказать всеми возможными средствами" – это формулировка совершенно иного рода.

Правда, у ЕС есть огромный минус: там нет США.

Но есть и огромный плюс: там нет и связанных с ними развращающих пустых надежд.