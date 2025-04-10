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"Мерзко смотреть". Украинский каратист впервые прокомментировал свой поступок, который поставил Россию на уши. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
2,1 т.
'Мерзко смотреть'. Украинский каратист впервые прокомментировал свой поступок, который поставил Россию на уши. Видео

Юный украинский каратист Евгений Мельник рассказал почему отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок.

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"У нас война, действует военное положение. Это было бы неправильно с моей стороны фотографироваться с россиянином. Мой отец служил в ВСУ, сейчас родители моих друзей тоже на фронте. И когда я вижу, как россияне – наши, так сказать, враги – выступают где-нибудь в Испании или Хорватии, выигрывают медали, мне мерзко на это смотреть", – признался парень в эфире программы "Сніданок з 1+1".

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Он также поделился своими мечтами стать чемпионом мира и представлять Украину на Олимпийских играх. Но больше всего он хочет, чтобы кончилась война.

"Я хочу, чтобы все дети в Украине могли просто тренироваться, не бояться взрывов и не прятаться в подвалах", - отметил Евгений.

"Мерзко смотреть". Украинский каратист впервые прокомментировал свой поступок, который поставил Россию на уши. Видео

Тренер спортсмена поддержал его решение и был очень горд своим воспитанником. Без сомнений, поступком гордится и его отец, который после 2014 года защищал страну, а сейчас находится на пенсии.

"Мерзко смотреть". Украинский каратист впервые прокомментировал свой поступок, который поставил Россию на уши. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, Мельник спровоцировал настоящую истерику в России. Российские пропагандисты потребовали от нашего юного спортсмена уважения к представителям страны-агрессора.

"Мерзко смотреть". Украинский каратист впервые прокомментировал свой поступок, который поставил Россию на уши. Видео

Также не сдержали представители Государственной Думы РФ и российская федерация каратэ. Они начали оскорблять Евгения, его родителей и всех украинцев.

"Мерзко смотреть". Украинский каратист впервые прокомментировал свой поступок, который поставил Россию на уши. Видео
"Мерзко смотреть". Украинский каратист впервые прокомментировал свой поступок, который поставил Россию на уши. Видео

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