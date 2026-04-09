Когда слышишь "Бразилия" и "технологии" в одном предложении, первая ассоциация — Сан-Паулу. Но в последние годы IT-предприниматели со всего мира все чаще выбирают не мегаполис, а небольшой остров на юге страны — Флорианополис, столицу штата Санта-Катарина. Город с населением чуть менее миллиона человек, 42 пляжами и субтропическим климатом — один из топовых технологических хабов в Латинской Америке.

В сентябре 2024 года Флорианополис (или Флорипа, как называют его местные) получил статус бразильской столицы стартапов. Почему именно здесь появился самый активно развивающийся теххаб Бразилии? И какие возможности это место дает иностранным предпринимателям?

6 000 компаний на одном острове

Во Флорипе работают более 6 000 технологических компаний, вместе создающие 38 400 рабочих мест. С 2018 года техсектор экономики острова вырос на 23,4% и сейчас генерирует 25% городского ВВП, занимая первое место среди всех столиц штатов Бразилии.

Регион Большого Флорианополиса в 2024 году принёс R$18 млрд выручки от техсектора, что составляет 42,5% от оборота всего штата Санта-Катарина.

Плотность стартапов — 7,4 на 1 000 жителей, в десять раз больше, чем в Сан-Паулу. Средний объём финансирования на стартап — $1 065 613, рекорд для Бразилии. В 2024 году fDi Magazine и LAVCA признали город лучшим развивающимся теххабом Латинской Америки.

Среди компаний, выросших здесь: RD Station — лидер Латинской Америки в маркетинговых технологиях, приобретенный крупнейшей бразильской техкомпанией TOTVS; Conta Azul — SaaS-платформа для бухгалтерии малого бизнеса; финтех Payface (биометрическая оплата); AI-стартап PixForce и многие другие. Профиль экосистемы — B2B: софт, обработка данных, финтех, e-commerce, healthtech.

В 2023 году Флорианополис возглавил рейтинг Connected Smart Cities как самый умный город страны, а также занял первое место в рейтинге конкурентоспособности среди всех муниципалитетов Бразилии CLP. Впервые на первое место вышла столица штата — ранее в рейтинге лидировали небольшие богатые города вроде São Caetano do Sul или Barueri. И Флорипа удерживает эту позицию три года подряд.

Меньше затрат и меньше налогов

Для IT-предпринимателей Флорианополис предлагает конкретный набор условий, которые сложно найти в одном месте где-либо еще.

Команда мирового уровня за разумные деньги. Разработчик во Флорипе стоит в среднем $32 000 в год. В Сан-Франциско аналогичный специалист обходится в $150 000–180 000. При этом кадровый голод здесь ощущается меньше, чем в большинстве мировых хабов: UFSC, федеральный университет Санта-Катарины, ежегодно выпускает тысячи инженеров, а сам город привлекает специалистов со всей Бразилии качеством жизни. Junior-разработчик стоит $800–1 400 в месяц, senior — $3 000–5 000.

Понятная налоговая система. Компания с оборотом до R$4,8 млн (~$920 000) может работать по режиму Simples Nacional — все налоги объединяются в один ежемесячный платёж, ставка для IT-услуг начинается от 6% с оборота. Это радикально проще, чем налоговые режимы большинства европейских юрисдикций. Для тех, кто получает доход из-за рубежа, с 2024 года действует единая ставка 15% на иностранный доход, включая офшорные структуры и трасты.

Быстрый путь к паспорту. Инвестиционная виза (VIPER) через недвижимость оформляется от R$1 000 000 (~$191 000 по курсу марта 2026). Для инвестиций в технологии порог ниже — от R$150 000 (~$29 000), но потребуется бизнес-план и создание рабочих мест. Виза даёт право на ПМЖ и распространяется на семью. Стандартная натурализация — через четыре года проживания. Но есть значительно более быстрый путь: ребёнок, рождённый в Бразилии, автоматически получает гражданство (jus soli), а родитель может подать заявку на паспорт уже через год.

3D-художник Андрей, переехавший в Бразилию с семьей два года назад, прошел именно этот путь: "Мы приехали на третьем месяце беременности. Сын родился в государственном госпитале при UFSC. Через два с половиной месяца у нас были карточки ВНЖ на 9–10 лет. Прожили год, сдали языковой экзамен. Сейчас подаюсь на гражданство".

Бразилия разрешает двойное гражданство, а паспорт дает безвизовый доступ в 150+ стран.

Растущая инфраструктура. В 2024 году Межамериканский банк развития выделил $120 млн на программу городской мобильности "Floripa for All". Расширяется главная трасса острова SC-401, строятся два новых виадука. Завершение работ запланировано уже на вторую половину этого года. Аэропорт Флорианополиса в октябре 2025 года побил рекорд, обслужив миллион международных пассажиров за год и показав рост в 4,5 раза с 2018 года. Есть прямые рейсы в Буэнос-Айрес, Сантьяго, Лиссабон, Панаму.

Дешевле Сан-Франциско, безопаснее Рио

По данным Numbeo, индекс стоимости жизни Флорипы — 31,8. Для сравнения: жить в Сан-Франциско обходится в три раза дороже (96,5), в Тель-Авиве — более чем в два (76).

"Адекватный уровень жизни начинается с 3,5–4 тысяч долларов в месяц. И в него входит аренда, машина, все. Бразильцы живут на 3–4 тысячи реалов и не выглядят несчастными. Они кайфуют от жизни", — рассказывает Андрей, который живет на Флорипе с семьей уже два года.

При этом Флорианополис — самая безопасная столица штата в Бразилии, и становится безопаснее с каждым годом. По официальной статистике, из 15 отслеживаемых категорий преступлений 12 снизились по сравнению с 2024 годом, а семь достигли минимума за всю историю наблюдений с 2008 года.

"Флорипа — это пузырь внутри Бразилии. Я могу забыть закрыть дверь квартиры. Могу положить телефон на стол в кафе и не переживать", — говорит Андрей. "Есть Бразилия, и есть Флорипа — это небо и земля по ощущениям безопасности".

Флорианополис пока не на слуху у большинства, и в этом его преимущество. Рынок растет, входной билет все еще доступен, и окно возможностей широко открыто. Десять лет назад похожую роль играл Лиссабон — тогда еще дешевый город с растущей экосистемой. Сегодня квартира в Лиссабоне стоит втрое дороже, чем во Флорипе, а путь к паспорту становится с каждым годом сложнее.

Латинская Америка в целом становится все более интересным направлением для международных предпринимателей, и Флорипа — одна из самых ярких точек на этой карте.