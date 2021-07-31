Украинки в финале в легкой атлетике: что происходит на Олимпиаде 31 июля: все подробности онлайн
На Олимпиаде в Японии в субботу, 31 июля, проходит восьмой соревновательный день. Спортсмены на играх в Токи разыгрывают 21 комплект наград.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям информацию о самых главных событиях XXXII Летних Олимпийских игр в нашей хронике.
Успешно для Украины завершилась квалификация забега на 400 метров с барьерами среди женщин. В полуфинальные соревнования вышли две наши легкоатлетки. Виктория Ткачук с временем 54,80 выиграла свой забег, показав общее 7-е время. Также победила своем забеге Анна Рыжикова. Ее время 54,56 стало третьим среди всех спортсменок. Полуфинал турнира пройдет 2 августа.
Украинская метательница диска Наталья Семенова в квалификации заняла 31-е место (54,28) и не вышла в финал.
Не смог пробиться сквозь сито отбора и пловец Владислав Бухов. 19-летний киевлянин занял 11-е место (21,83).
Неудачно в квалификации выступил батутист Николай Просторов. 18-летний херсонец показал 92.570 (12-е место). Этот результат не позволил ему выйти в финал.
Напомним, что на момент написания новости Украина с 4 медалями занимает 59-е место в общекомандном медальном зачете ОИ. У наших спортсменов 4 бронзы. На пьедестал почета всходили Дарья Белодед в дзюдо, Игорь Рейзлин в мужской шпаге, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и ривненский пловец Михаил Романчук.
Всего награды завоевало уже 64 страны.