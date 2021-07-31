Украинки в финале в легкой атлетике: что происходит на Олимпиаде 31 июля: все подробности онлайн

Успешно для Украины завершилась квалификация забега на 400 метров с барьерами среди женщин. В полуфинальные соревнования вышли две наши легкоатлетки. Виктория Ткачук с временем 54,80 выиграла свой забег, показав общее 7-е время. Также победила своем забеге Анна Рыжикова. Ее время 54,56 стало третьим среди всех спортсменок. Полуфинал турнира пройдет 2 августа.