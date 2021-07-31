На Олимпиаде-2020 прогремела громкая сенсация

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста смог совершить сенсацию в утешительном финале Олимпиады-2020. В матче за бронзу 30-летняя 11-я ракетка мира победил лучшего теннисиста планеты Новака Джоковича. Матч продлился около трех часов завершился в трех сетах 6:4,6:7 (8:6), 6:3.

Перед поединком все букмекеры были уверены в победе серба. На успех Джоковича принимали с показателем 1,12, в то время как на испанца можно было поставить с коэффициентом 6,10.

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Встреча началась в равной борьбе, где до середине сета оба теннисисты легко брали свои подачи. Ключевым стала середина партии. Буста неожиданно смог сделать брейк, что принесло ему победу 1:0.

Во втором сете оба теннисисты по очереди брали свои подачи, доведя игру до тай-брейку. Более опытный Джокович не отпустил своего соперника, победив со счетом 8:6.

Развязка наступила в третьей партии. Карреньо-Буста с первых секунд доминировал на корте и повел в счете 3:0.

Сербская звезда нервничал, несколько раз разбил ракетку, но ничего сделать не смог. После затяжного последнего гейма Пабло Карреньо-Буста впервые в карьере завоевал медаль Олимпиады.

Напомним, что в главном финале ОИ сыграют Карен Хачанов (ОКР) – Михаил Зверев (Германия)

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в финал олимпийского турнира, уступив чешской спортсменке.