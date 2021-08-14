Украинки – самые красивые на Олимпиаде: кто завоевал медаль для нашей страны в Токио

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Украинские спортсменки

Сборная Украины на Олимпиаде-2020 не выиграла общий медальный зачет, но несомненно запомнилась всем болельщикам красотой своих спортсменок. Наши соотечественницы выиграли награды в 11 дисциплинах. Всего же Украина завоевала 19 медалей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться красотой украинских атлеток, продемонстрировавших потрясающие результаты на Играх в Токио.

Дарья Белодед стала самой первой медалисткой в нашей команде. 20-летняя киевлянка безусловно является одной из самых красивых спортсменок современности.

Дарья Белодед с родителями по прилету в Украину
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Дарья Белодед.
Дарья Белодед на отдыхе
Дарья Белодед с медалью

Ярослава Магучих проявила большую волю к победе и остановилась в двух шагах от "золота" в легкой Атлетике.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих впечатляет своей красотой
Ярослава Магучих с медалью
Ярослава Магучих

Анжелика Терлюга давно получила неофициальный титул главного секс-символа украинского каратэ.

Терлюга взяла "серебро" на Олимпиаде-2020
Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга обладает великолепным телом
Анжелика Терлюга поразила своей красотой

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Четверикова заставили болеть за себя весь Токио.

Четверикова (слева) и Лузан с медалью ОИ-2020
Анастасия Четверикова
Анастасия Четверикова
Людмила Лузан
Людмила Лузан
Людмила Лузан

Настоящее чудо на Играх в Японии совершила Элина Свитолина. Украинская теннисистка буквально на жилах взяла "бронзу".

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Элина Свитолина не гнушается откровенных съемок
Элина Свитолина взяла "бронзу"

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук вызвали фурор у болельщиков в бассейне Токио.

Марта Федина
Марта Федина
Марта Федина
Анастасия Савчук
Анастасия Савчук

Савчук и Федина стали двукратными медалистками, завоевав награду и в соревнованиях команд.

Сборная Украины по артистическому плаванию

Остальные наши медалистки не такие распиаренные, но от этого не менее красивые.

Ирина Коляденко
Елена Старикова
Елена Костевич и Олег Омельчук
Алла Черкасова

Бонусом невозможно не отметить украинок, остановившихся в шаге от медалей.

Виктория Ткачук
Виктория Ткачук
Виктория Ткачук не взяла медаль в легкой атлетике
Прыгунья Ирина Геращенко стала четвертой
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
Марина Килипко
Марина Килипко с тренером
Марина Килипко
Олимпиада-2020