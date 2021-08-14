Украинки – самые красивые на Олимпиаде: кто завоевал медаль для нашей страны в Токио

Сборная Украины на Олимпиаде-2020 не выиграла общий медальный зачет, но несомненно запомнилась всем болельщикам красотой своих спортсменок. Наши соотечественницы выиграли награды в 11 дисциплинах. Всего же Украина завоевала 19 медалей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться красотой украинских атлеток, продемонстрировавших потрясающие результаты на Играх в Токио.

Дарья Белодед стала самой первой медалисткой в нашей команде. 20-летняя киевлянка безусловно является одной из самых красивых спортсменок современности.

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Савчук и Федина стали двукратными медалистками, завоевав награду и в соревнованиях команд.

Остальные наши медалистки не такие распиаренные, но от этого не менее красивые.

Бонусом невозможно не отметить украинок, остановившихся в шаге от медалей.