Россия ударила по Киеву баллистикой: раздались взрывы
В ночь на субботу, 7 марта, российские захватчики атаковали Киев. Враг направил на столицу баллистические ракеты, прогремели взрывы.
Об угрозе предупреждали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики. Россияне атаковали Киев волнами ракет.
"Враг наносит удар баллистическими ракетами. Оставайтесь в безопасных местах!" – написал начальник Киевской городской военной администрации. Перед этим от предупреждал об угрозе БпЛА для столицы.
Ткаченко отметил, что, предварительно, есть последствия атаки в Деснянском районе Киева.
Напомним, что с вечера пятницы, 6 марта, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе с разных направлений. "Шахеды" в частности фиксировали и на Киевщине.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 марта российские войска атаковали "Шахедами" Кривой Рог. Зафиксированы прямые попадания вражеских дронов по девятиэтажному жилому дому и объекту инфраструктуры. Повреждены десятки домов, впрочем, чудом обошлось без пострадавших.
Также под ударом была Никопольщина. В Никополе в результате российских атак пострадали три человека. Повреждены многоэтажные и частные дома, инфраструктура, административные здания, предприятие и транспорт.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!