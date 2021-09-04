Впервые в истории украинец стал главным чемпионом Паралимпиады

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Максим Крипак

Украинский пловец Максим Крипак, добыв накануне свое пятое "золото" Паралимпиады-2020, за день до завершения Игр стал самым титулованным спортсменом Параигр в Токио. 26-летний харьковчанин в борьбе за это достижение опередил белоруса Игоря Бокия (5 золотых наград в плавании). На третьей строчке расположился китайский пловец Лу Дун.

Максим Крипак

В активе Крипака, выступающего в классе S10 ( пловцы с физическими нарушениями – дисфункция тем сложнее, чем меньше цифра), также по одному "серебру" и "бронзе", что и позволило ему обойти белорусского оппонента.

Все достижения Максима на Паралимпиаде
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Впервые в истории этот титул завоевал представитель нашей страны.

Максим Крипак стал первым украинцем, которому покорилось это достижение

Свой медальный путь на Паралимпиаде Крипак начал 28 августа на дистанции 100 метров вольным стилем.

Крипак с медалью

31 август Максим Крипак установил мировой рекорд на 100 метрах баттерфляем.

Максим Крипак

1 сентября Крипак без особых проблем выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем.

В честь украинца гимн играл 5 раз

На следующий день харьковчанин Крипак побил свой же мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине, финишировав первым с результатом 57,19 секунды.

Крипак произвел фурор на Паралимпиаде

3 сентября он стал пятикратным паралимпийским чемпионом, победив на 200-метровке комплексом.

Крипак выиграл личный медальный зачет
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