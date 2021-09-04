Впервые в истории украинец стал главным чемпионом Паралимпиады

Украинский пловец Максим Крипак, добыв накануне свое пятое "золото" Паралимпиады-2020, за день до завершения Игр стал самым титулованным спортсменом Параигр в Токио. 26-летний харьковчанин в борьбе за это достижение опередил белоруса Игоря Бокия (5 золотых наград в плавании). На третьей строчке расположился китайский пловец Лу Дун.

В активе Крипака, выступающего в классе S10 ( пловцы с физическими нарушениями – дисфункция тем сложнее, чем меньше цифра), также по одному "серебру" и "бронзе", что и позволило ему обойти белорусского оппонента.

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Впервые в истории этот титул завоевал представитель нашей страны.

Свой медальный путь на Паралимпиаде Крипак начал 28 августа на дистанции 100 метров вольным стилем.

31 август Максим Крипак установил мировой рекорд на 100 метрах баттерфляем.

1 сентября Крипак без особых проблем выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем.

На следующий день харьковчанин Крипак побил свой же мировой рекорд в заплыве на 100 метров на спине, финишировав первым с результатом 57,19 секунды.

3 сентября он стал пятикратным паралимпийским чемпионом, победив на 200-метровке комплексом.