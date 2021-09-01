Украинец завоевал свое третье "золото" на Паралимпиаде-2020

Украинец Максим Крипак без особых проблем выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем в категории S10 на Паралимпиаде в Токио. Наш соотечественник показал результат 3:59,62 и завоевал уже третье "золото" на Играх.

Наш соотечественник с самого начала вырвался вперед, удерживая двух соперников на секундном расстоянии. На решающем отрезке он не только не подпустил к себе конкурентов, но и увеличил окончательный отрыв до 2,40 и 4,29 секунд, соответственно.

Представитель Нидерландов Бас Таккен (4:02,02) финишировал вторым, а австралиец Томас Галлагер – третьим с результатом 4:03,91.

Видео дня

Ранее Крипак уже завоевал два "золота" на дистанциях 100 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем. Также на его счету "серебро" в заплыве на 50 метров вольным стилем и "бронза" в командной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Он принес Украине уже 16-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио. Суммарно наша сборная выиграла 71 награду и идет на 6-м месте в общем зачете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 сентября, две медали завоевали украинские стрелки.