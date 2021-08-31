Украина с мировым рекордом взяла два "золота" Паралимпиады в Токио

Украинский пловец Андрей Трусов завоевал свою вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, выиграв заплыв вольным стилем на 50 метров с результатом 27,43 секунды. Следом за ним Максим Крипак установил мировой рекорд на 100 метрах баттерфляем, преодолев дистанцию за 54,15 секунды.

На втором месте в первом из вышеупомянутых соревнований финишировал колумбиец Карлос Даниэль Серрано Сарате (27,84), а на третьем – другой украинец Евгений Богодайко (27,99). Трусов продолжает удерживать мировой рекорд в этой дисциплине: в 2019 году он преодолел 50 метров вольным стилем за 27,07 секунды.

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Отметим, что 30 августа Трусов выиграл заплыв на 100 метров на спине и установил мировой рекорд. Кроме двух золотых наград, украинец завоевал два "серебра" и "бронзу" на ПИ в Токио.

Что касается Крипака (54,15), то он с самого начала заплыва вел борьбу за первое место с итальянцем Стефано Раймонди (55,04). На заключительном отрезке наш соотечественник оторвался от соперника и уверенно финишировал первым. Третьим дистанцию преодолел австралиец Кол Пирс (57,66).

После этого успеха на счету украинца 2 "золота", "серебро" и "бронза" на Играх в столице Японии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа спортсмены из нашей страны выиграли две серебряных медали Паралимпиады в легкой атлетике и велоспорте.