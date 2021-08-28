Украина с мировым рекордом взяла два "золота" в плавании на Паралимпиаде-2020
Украинские пловцы Евгений Богодайко (категория S9) и Максим Крипак (категория S10) завоевали золотые медали Паралимпиады-2020 на дистанции 100 метров брассом и 100 метров вольным стилем соответственно.
26-летний Крипак проплыл дистанцию за 50:64, установив мировой рекорд. Украинец улучшил время предыдущего достижения на 0,23 секунды.
Максим после первой половины дистанции был третьим, но смог показать блестящую скорость, завоевав "золото".
27-летний Богодайко продемонстрировал невероятную волю к победе, вырвав награду на последних секундах.
Пловец из Полтавы неудачно стартовал и первую половину заплыва был в роли догоняющего. 50-метровку Евгений завершил на третьем месте, но заключительные метры гонки провел блестяще.
Евгений постепенно догонял соперников и в самый решающий момент смог коснуться бортика первым.
Для Украины это стало 4-й и 5-й наградами высшей пробы на Паралимпийских играх в Токио.