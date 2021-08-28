Украина с мировым рекордом взяла два "золота" в плавании на Паралимпиаде-2020

Украинские пловцы Евгений Богодайко (категория S9) и Максим Крипак (категория S10) завоевали золотые медали Паралимпиады-2020 на дистанции 100 метров брассом и 100 метров вольным стилем соответственно.

26-летний Крипак проплыл дистанцию за 50:64, установив мировой рекорд. Украинец улучшил время предыдущего достижения на 0,23 секунды.

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Максим после первой половины дистанции был третьим, но смог показать блестящую скорость, завоевав "золото".

27-летний Богодайко продемонстрировал невероятную волю к победе, вырвав награду на последних секундах.

Пловец из Полтавы неудачно стартовал и первую половину заплыва был в роли догоняющего. 50-метровку Евгений завершил на третьем месте, но заключительные метры гонки провел блестяще.

Евгений постепенно догонял соперников и в самый решающий момент смог коснуться бортика первым.

Для Украины это стало 4-й и 5-й наградами высшей пробы на Паралимпийских играх в Токио.