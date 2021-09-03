Украинский пловец с рекордом выиграл свое пятое "золото" Паралимпиады в Токио

Украинец Максим Крипак завоевал уже пятую золотую медаль на Играх в Токио. Наш соотечественник выиграл заплыв на 200 метров комплексом с результатом 2:05,68 и установил паралимпийский рекорд.

Он захватил лидерство с самого начала дистанции и ни разу его не отпускал, удерживая соперников на двухсекундном расстоянии. Вслед за украинцем финишировали итальянец Стефано Раймонди (2:07,68) и представитель Нидерландов Бас Таккен (2:11,39).

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Отметим, что мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит другому нашему соотечественнику Денису Дуброву. В 2018 году он преодолел 200 метров комплексом за 2:05,63.

Что касается Крипака, то он стал уже десятикратным паралимпийским чемпионом: на его счету по пять золотых медалей в Рио-де-Жанейро (ПИ-2016) и Токио. Кроме наград высшей пробы на Играх в столице Японии наш соотечественник завоевал "серебро" и "бронзу".

Всего в активе сборной Украины 91 награда на Паралимпиаде-2020. Это позволяет нам занимать пятое место в медальном зачете.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмены из нашей страны ярко провели соревнования, который прошли в рамках утренней сессии 3 сентября, завоевав одно "золото" и четыре "серебра".