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Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,5 т.
Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой выиграла "золото" Кубка мира, который проходил в грузинском Батуми. Это был первый отборочный этап на Олимпиаду-2024.

Видео дня

В золотом финале наши девушки победили сборную США (45:42).

Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

В решающем матче Ольга Харлан "заколола" Элизабет Тартаковски.

На пути к победе украинки поочередно обыграли Алжир (45:43), затем заставили сложить оружие первый номер мирового рейтинга Францию 45:44, после чего уверенно победив Азербайджан (45:37), а в полуфинале разбили Италию (45:36).

Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

Украинские фехтовальщицы блестяще провели турнир, заслуженно заняв на награждении первую строчку пьедестала.

Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США
Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США
Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Международная федерация фехтования (FIE), которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины. В то же время стало известно о том, что российских фехтовальщиков не пустили на этап отбора на Олимпиаду-2024.

Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

За неделю до турнира в Грузии FIE не допустила к международным соревнования титулованных российских фехтовальщиц Софью Великую, Софию Позднякова и Яну Егорян.

Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

После этого Россия заявила, что будет бойкотировать турнир, сняв с него и остальных спортсменок своей страны.

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