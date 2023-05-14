Украина победила на Кубке мира по фехтованию, обыграв в золотом финале США

Женская сборная Украины по фехтованию на сабле в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой выиграла "золото" Кубка мира, который проходил в грузинском Батуми. Это был первый отборочный этап на Олимпиаду-2024.

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В золотом финале наши девушки победили сборную США (45:42).

В решающем матче Ольга Харлан "заколола" Элизабет Тартаковски.

На пути к победе украинки поочередно обыграли Алжир (45:43), затем заставили сложить оружие первый номер мирового рейтинга Францию 45:44, после чего уверенно победив Азербайджан (45:37), а в полуфинале разбили Италию (45:36).

Украинские фехтовальщицы блестяще провели турнир, заслуженно заняв на награждении первую строчку пьедестала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Международная федерация фехтования (FIE), которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины. В то же время стало известно о том, что российских фехтовальщиков не пустили на этап отбора на Олимпиаду-2024.

украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

За неделю до турнира в Грузии FIE не допустила к международным соревнования титулованных российских фехтовальщиц Софью Великую, Софию Позднякова и Яну Егорян.

После этого Россия заявила, что будет бойкотировать турнир, сняв с него и остальных спортсменок своей страны.

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