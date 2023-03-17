Вице-президент федерации России, с которой сняли международный бан, посетил Донбасс и позировал с символом ''Z''. Фото

Первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Олег Лавричев в очередной раз побывал на оккупированной территории Украины, а также позировал с символом агрессии "Z" вместе с военными из РФ. Представитель организации, которую недавно восстановили в международных турнирах, несмотря на войну в нашей стране, отметил, что "верит в нашу победу".

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Об этом говорится на официальном сайте городской думы Нижнего Новгорода, председателем которого Лавричев является. Он признал, что много раз нарушал украинские законы по пересечению границы, и повторил нарративы кремлевской пропаганды.

"Для меня это уже девятая поездка, и я очень благодарен всем, кто помогал в очередном сборе. Уже год община неравнодушных нижегородцев регулярно помогает нашим воинам и гражданскому населению на Донбассе. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется, потому что своих не бросаем и верим в нашу победу", – сказал Z-патриот.

Этот факт доказывает абсурдность решения Международной федерации фехтования (FIE), которая вернула российских спортсменов в свои соревнования. Знаменитая Ольга Харлан после этого назвала чиновников FIE эгоистами, а Яна Шемякина объяснила этот шаг FIE тем, что ее представители сидят на зарплате российских олигархов.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пост президента FIE был вынужден покинуть российский олигарх Алишер Усманов. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков был отстранен от должности главы Европейской Конфедерация фехтования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин из-за участия россиянок.

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