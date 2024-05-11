Орбан — это такой в НАТО коллективный псевдоним. На него всем удобно ссылаться. Мы, дескать, хотели, но он нам не дал. Очень удобно. А когда Столтенберг обещал Украине 100 млрд евро на помощь Вооружённым Силам, он об Орбане не догадывался?

Если решения всё равно принимаются консенсусом, то есть все (кроме Венгрии) с этим решением действительно соглашаются, то что мешает странам НАТО предоставлять ту самую помощь не от альянса в целом, а от каждой страны отдельно её долю?

Вместо этого всё сваливают в кучу, получают ожидаемое вето от Венгрии, которую как раз ради таких случаев там специально держат в членах, — и дело сделано?

Фактически благодаря Венгрии (и Словакии) членом НАТО с правом вето является мордор. Как и в "Совете Безопасности" ООН.

Запад строил-строил — и наконец построил.