УЕФА наказал Украину за оскорбления Путина. О решении Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции написали РосСМИ

Российские издания "РИА Новости" и ТАСС сообщают о наказании для Украины от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По информацию российских изданий Украинская ассоциация футбола (УАФ) была оштрафована за поведения болельщиков на матче Евро-2022 по футзалу против России.

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Оба ресурса ссылаются на сообщение пресс-службы УЕФА. При этом официальны сообщений, а также комментариев с украинской стороны, не поступало.

ТАСС приводит якобы решение Контрольно-дисциплинарной и этической инстанции (CEDB) УЕФА, в котором отмечается, что УАФ необходимо будет заплатить 20 000 евро "за провокационные, оскорбительные и запрещенные скандирования".

4 февраля в полуфинальном поединке между Украиной и Россией болельщики "желто-синей" сборной скандировали "Путин - х*йло". Также наши фанаты исполнили классику "Червону Руту" и "Бий мо*каля, складайте трупи".

15 февраля Российский футбольный союз (РФС) потребовал от УЕФА наказать УАФ за то, что фанаты нашей страны якобы "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан". На следующий день Европейский футбольный союз завел дело на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальная игра Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией на арене Ziggo Dome завершилась со счетом 2:3.

На трибунах в Амстердаме многочисленная армия украинских фанатов ярко поддерживала спортсменов. Украинцы два часа пели и скандировали, создав иллюзию, что матч проходит в Киеве.

Голоса украинских зрителей попытались заглушить на российском телевидении. "Матч ТВ" вместо оригинальной звуковой дорожки во время полуфинала Евро-2022 запустило интершум.

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