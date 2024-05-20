Готовятся к удару? Оккупанты собрали на базе 'Оленья' треть боеспособных бомбардировщиков. Фото

Российские террористы собрали на аэродроме "Оленья" в Мурманской области РФ фактически треть от общего числа своих боеспособных бомбардировщиков. Речь идет о самолетах типа Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 и двух военно-транспортных самолетах Ан-12. В общей сложности 28 единиц.

Их запечатлели спутниковые снимки от 15 мая. Их опубликовал в соцсети Х (exTwitter) OSINT-аналитик MT Anderson. По его подсчетам, на аэродроме находится: 12 Ту-95, 13 Ту-22, 2 Ан-12 и один Tu-160.

Эксперт отметил, что не видел такого "хорошего вида" с прошлого года и задал риторический вопрос, будет ли попытка атаки с беспилотниками дальнего радиуса действия.

Авиабаза "Оленья" чаще всего является одной из основных отправных точек для "ВКС РФ" при осуществлении массированных ракетных ударов по Украине.

В разное время Минобороны Великобритании и Главное управление разведки МОУ сообщали, что в РФ осталось ориентировочно по 40 бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-22М3. То есть фактически треть из них находится на "Оленье".

По мнению специалистов Defence Express, размещение такого количества авиации может свидетельствовать как о подготовке РФ к новым ударам по критической инфраструктуре Украины, так и о стремлении оккупантов вывести свои наиболее ценные самолеты из-под потенциального удара дальнобойных дронов-камикадзе Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский заявил, что сейчас у Украины только 25% средств ПВО от количества, необходимого для защиты от российских ударов. Также, по словам главы государства, украинским воздушным силам требуется от 120 до 130 современных самолетов.

– 8 мая страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину, запустив крылатые и баллистические ракеты и ударные дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданская застройка в семи областях Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!