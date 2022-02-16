УЕФА официально открыл дело против Украины после жалобы России на матч чемпионата Европы по футзалу

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Европейский футбольный союза (УЕФА) завел дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причиной стало поведение украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между нашей сборной и командой России.

Как сообщается на сайте УЕФА, было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.

15 февраля Российский футбольный союз (РФС) потребовал от УЕФА наказать УАФ за то, что фанаты нашей страны якобы "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".

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Отметим, что на трибунах Дворца спорта в Амстердаме украинцы на трибуне спели известную песню "Бий мос*аля, складайте трупи" и легендарный хит про Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальная игра Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией на арене Ziggo Dome завершилась со счетом 2:3.

Несмотря на такой результат, зрители прилетевшие из Украины, устроили овации своим любимым футзалистам.

На трибунах в Амстердаме многочисленная армия украинских фанатов ярко поддерживала спортсменов. Украинцы два часа пели и скандировали, создав иллюзию, что матч проходит в Киеве.

Голоса украинских зрителей попытались заглушить на российском телевидении. "Матч ТВ" вместо оригинальной звуковой дорожки во время полуфинала Евро-2022 запустило интершум.