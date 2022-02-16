УЕФА официально открыл дело против Украины после жалобы России на матч чемпионата Европы по футзалу

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Россия сыграла с Украиной в полуфинале Евро-2022
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Европейский футбольный союза (УЕФА) завел дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причиной стало поведение украинских болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между нашей сборной и командой России.

Как сообщается на сайте УЕФА, было открыто дисциплинарное производство за возможное нарушение украинскими фанатами Дисциплинарного регламента УЕФА.

Украинские болельщики на матче с Россией

15 февраля Российский футбольный союз (РФС) потребовал от УЕФА наказать УАФ за то, что фанаты нашей страны якобы "разжигали ненависть по национальному признаку", а также "высказывали призывы к убийству российских граждан".

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Фанаты сборной Украины
Главный тренер сборной России по футболу

Отметим, что на трибунах Дворца спорта в Амстердаме украинцы на трибуне спели известную песню "Бий мос*аля, складайте трупи" и легендарный хит про Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальная игра Евро-2022 по футзалу между Украиной и Россией на арене Ziggo Dome завершилась со счетом 2:3.

Украинцы проиграли России в полуфинале Евро-2022.

Несмотря на такой результат, зрители прилетевшие из Украины, устроили овации своим любимым футзалистам.

Болельщики сборной Украины в Амстердаме

На трибунах в Амстердаме многочисленная армия украинских фанатов ярко поддерживала спортсменов. Украинцы два часа пели и скандировали, создав иллюзию, что матч проходит в Киеве.

Футзалисты сборной Украины благодарят фанатов.

Голоса украинских зрителей попытались заглушить на российском телевидении. "Матч ТВ" вместо оригинальной звуковой дорожки во время полуфинала Евро-2022 запустило интершум.

Обращение команды OBOZREVATEL.
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