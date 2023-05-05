'У нее интеллект стиральной машинки': чемпионку ОИ из РФ высмеяли в сети за слова о том, что в Европе боятся ее побед

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, ранее проговорившаяся, зачем россияне воруют стиральные машинки в Украине, попала под троллинг болельщиков после слов о своем отношении к Европе. Спортсменка потребовала от западных стран уважения мнения россиян, а также заявила, что ее не пустят на чемпионат мира из-за страха ее победы.

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Читатели портала Sports.ru едко отреагировали на самомнение Степановой. Поклонники лыжных гонка и спорта в целом посоветовали россиянке усердно тренироваться, а не писать колонки для сайтов пропагандистских средств массовой информации, подконтрольных Кремлю.

"Все виноваты, я одна пушистая", "А сама Степанова в каком мире живет? У нее интеллект советской стиральной машины "Вятка-автомат", "Фигасе самомнение: она бы приехала и выиграла, но ее не пускают. Что бы она выиграла? 12 место?", "Будешь чемпионкой русского мира в Усть-пердюйске! Ты же сама этого хотела, ведь так?", "Страна непуганых чемпионов", "Одно-единственное олимпийское эстафетное "золото", а гонору...", "На лыжах в Дубае побегала, теперь можно в депутаты, что ей еще делать, когда в 22 лет мозгов нет?" – пишут в комментариях.

Ранее Степанова пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.

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