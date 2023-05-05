Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, ранее проговорившаяся, зачем россияне воруют стиральные машинки в Украине, потребовала от европейцев не давать советы россиянам и уважать их мнение. Представительница страны-агрессорки, которая яро поддерживает диктатора Владимира Путина, отметила, что при других условиях РФ не по пути с Западом.

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Об этом спортсменка написала в колонке для сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Степанова добавила, что никогда не разделяла мировоззрения цивилизованных стран, при этом забыв, что именно ее кумир и военный преступник Путин пытается навязывать другим государствам так называемый русский мир.

"Думаю, что мне уже никогда не стать чемпионкой мира по правилам международной федерации. Не захотят норвежские, шведские, финские чиновники от спорта меня видеть на соревнованиях у себя – до 2029 года включительно. Просто не могут они себе позволить, чтобы приехала российская лыжница и выиграла. Они живут в каком-то своем мироустройстве, которое я никогда не разделяла. И не скрывала это тоже никогда – нам с ними по пути, лишь если каждый будет уважать взгляды другого, не пытаться учить, давать советы и тем более что-то от нас требовать. Не хотят? Да и не надо", – заявила Степанова.

Ранее лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.

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