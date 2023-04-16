Чемпионка ОИ, проговорившаяся о краденных стиралках в Украине, восхитилась пропагандистами из РФ

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 Вероніка Степанова, яка раніше проговорилася, навіщо росіяни крадуть пральні машинки в Україні, пришла в восторг от российских пропагандистов с телеканала "Матч ТВ". Лыжница с пренебрежением отозвалась о других представителях СМИ страны-агрессора.

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Об этом Степанова написала в своей колонке для официального сайта "Матч ТВ". Она высокомерно назвала журналистов пишущих медиа "приветом из ХХ века" и намекнула на то, что она интересна миллионам болельщиков. При этом победительница Игр-2022 похвасталась тем, что перестала читать интервью соперниц.

"Разочарование года – вся пишущая пресса и блогеры. На фоне мощной, профессиональной и современной работы "Матч ТВ" все остальная пресса выглядит приветом из XX века. На кого рассчитаны эти интервью из 25 вопросов? На каких-то особых "эстетов лыжных гонок"? Такие есть вообще? И сколько их? Я давно бросила читать такое, даже про соперниц – мне просто не очень интересно. На пишущих репортеров и блогеров у меня времени нет и не будет, пока они не сделают рывок в развитии и не научатся быть востребованными миллионами", – заявила Степанова.

Отметим, что россиянка попала в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Бывший фигурист Александр Жулин, который также угодил под запреты, унизил нашу страну, размечтавшись о том, что скоро Украина "будет называться другой страной".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.

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