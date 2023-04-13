Чемпионка ОИ из РФ, проговорившаяся о краденых стиралках в Украине, призвала Россию бежать от Европы

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова, которая ранее проговорилась, зачем россияне крадут стиральные машинки в Украине, выразил мнение, что Россия должна как можно дальше идти от Запада. Лыжница добавила, что будущее страны-агрессора должно быть связано с азиатским и арабским мирами.

Видео дня

Об этом Степанова написала в своей колонке для официального сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Фаната кремлевского диктатора Владимира Путина отметила, что европейцы не хотят иметь дела с россиянами, забыв о причинах изоляции агрессоров.

"Где нас ждут? Думаю, в Азии ждут. Китайские соседи сейчас отойдут от ковидных ограничений и снова возьмутся за программу поставить 200 миллионов своих граждан на лыжи или коньки. Саудовский наследный принц строит на Аравийском полуострове лыжный курорт – и никто не сомневается, что построит. Уверена, что нам по пути с такими партнерами – а с Западной Европой, видимо, нет. По крайней мере, не в ближайшем будущем и точно не в моем спорте. Как говорит один мой друг: "Торопитесь туда, где вас ждут, и уходите оттуда – где терпят", – подчеркнула Степанова.

Ранее лыжница назвала фильтрацией условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов из России к соревнованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе призвала считать предателями всех российских спортсменов, которые согласятся на условия МОК по допуску к соревнованиям и осудят войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!