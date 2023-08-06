Суперкомпьютер предсказал, какое место на Олимпиаде-2024 займет Украина

За год до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, суперкомпьютер аналитической компании Gracenote от Nielsen выдал свой первый прогноз виртуальной таблицы медалей на Игры 2024 года. Учитывая доступные данные о результатах ключевых мировых и континентальных соревнований после Летних игр 2021 года, Gracenote спрогнозировала количество золотых, серебряных и бронзовых медалей для стран-участниц и спортсменов на Играх XXXIII Олимпиады.

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По мнению аналитиков, сборная Украины займет 15-место. В активе "желто-синих" будут 17 наград, в том числе 4 золотые, 7 серебрянных и 6 бронзовых.

Согласно прогнозу медальный зачет выиграют Соединенные Штаты. Если сборная США оправдает это предсказание суперкомпьютера, то выиграет 8-ю Олимпиаду подряд.

Прогнозируется, что Китай финиширует вторым, но с тем же количеством медалей, что и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. 68 медалей, которые в настоящее время прогнозируются для Китая, будут на 22 меньше, чем общее количество медалей страны в Токио два года назад.

Поскольку с февраля 2022 года российские и белорусские спортсмены не допускаются к соревнованиям почти во всех олимпийских видах спорта, то эти атлеты не были включены в этот первоначальный анализ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой летней Олимпиаде в Токио наша команда заняла итоговое 44-е место, завоевав 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Единственным, кто из наших спортсменов смог взобраться на наивысшую ступень пьедестала, стал Жан Беленюк, победив в греко-римской борьбе.

Самым сенсационным стала серебряная медаль Елены Стариковой в спринтерских заездах на велотреке. 25-летняя харьковчанка уступила лишь рекордсменке мира.

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