Украина завоевала шестое 'серебро' Олимпиады-2020

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебренную медаль Олимпийских игр 2020 года в Токио. 25-летняя харьковчанка, которая тренируется во Львове, стала второе в спринтерских заездах на велотреке.

Наша соотечественница сенсационно отобралась в финал, где уступила лишь многократной рекордсменке мира Келси Митчелл. Украинка отстала от канадки на 0,061 секунды.

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Старикова избрала осторожную тактику на заезд с канадской спортсменкой. Некоторое время Елена выжидала, а затем взвинтила темп. Митчелл оказалась готова к такому развитию событий и на финиша все же опередила нашу соотечественницу.

В четвертьфинале украинка сенсационно победила двукратную чемпионку миру из Германии Лею Фриндрих.

Елена взяла долгожданную награду после того, как в кейрине (гонка, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью – ред.) стала четвертой. Кроме Стариковой в финале этой дисциплине выступала Любовь Басова. Это событие стало историческим для Украины, ведь ранее никогда в решающих заездах велотрека не учавствовали сразу две представительницы нашей страны.

Награда Стариковой стала 19-й на Играх в Токио. По количеству медалей Украина поднялась на 14-е место в общем зачете. Олимпиада-2020 стала худшей по наличию золотых медалей. В Японии единственное "золото" для страны завоевал борец Жан Беленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне боксер Александр Хижняк завоевал "серебро" в средней весовой категории. Наш соотечественник уверенно лидировал по очкам, но в третьем раунде неожиданно пропустил удар и оказался в нокауте.