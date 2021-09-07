"Страна, которая превзошла ожидания": в США отметили выступление Украины на Паралимпиаде-2020

Авторитетное американское издание The New York Times обратило внимание на яркое выступление украинских спортсменов на Паралимпиаде в Токио. Наши соотечественники завоевали 98 медалей, 24 из которых оказались золотыми.

На сайте информагентства отмечается, что это всего на 6 наград меньше, чем у США (104). Кроме того, страны, попавшие в четверку сильнейших, отправили на Игры в столицу Японии более 220 атлетов, а Украина – всего 139.

"Это маленькая страна, которая, несомненно, превзошла все ожидания", – заявил пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.

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Издание акцентирует внимание на том, что наша сборная финишировала в первой шестерке медального зачета на последних девяти Паралимпиадах (летних и зимних), несмотря на то, что Украина считается одной из беднейших стран Европы, а ее граждане с инвалидностью постоянно сталкиваются с различными трудностями и неудобствами.

Также отмечается, что на выступление нашей сборной не повлияла аннексия Крыма в 2014 году, на территории которого расположен многофункциональный тренировочный комплекс. Ранее украинские спортсмены готовились к соревнованиям именно там. Новый центр со специальным оборудованием для людей с инвалидностью в Днепре остается недостроенным.

На развитие паралимпийского спорта в нашей стране повлияли два изменения, вступившие в силу с 2018 года. Тогда во время зимних Игр выступления атлетов стали транслироваться по телевидению, а также значительно выросли суммы, которые выплачивались спортсменам за завоевание медалей: с 40 тысяч долларов до 125 тысяч за "золото", с 26 тыс. долл. до 80 за "серебро" и с 8 тыс. долл. до 55 за "бронзу".

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории нашей страны украинский пловец Максим Крипак стал главным чемпионом Паралимпийских игр.