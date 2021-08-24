Паралимпиада-2020: медальный зачет

В японском Токио с 24 августа по 5 сентября проходят XVI Паралимпийские летние игры. В соревнованиях принимают участие более 4500 атлетов из 163 стран мира.

За 11 соревновательных дней будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта. В программу Паралимпиады-2020 включены бадминтон и тхэквондо, которые заменят один из видов паралимпийского футбола и парусный спорт.

На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).

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Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:

Плавание – 40

Легкая атлетика – 32

Академическая гребля – 9

Фехтованию на колясках – 9

Теннис настольный – 8

Пауэрлифтинг – 8

Дзюдо – 8

Голбол – 7

Пулевая стрельба – 7

Паратриатлон – 5

Параканое – 4

Тхэквондо – 3

Стрельба из лука – 3

Бадминтон – 1

Велоспорт – 1

Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании. Отметим, что в Бразилии не выступали российские спортсмены.

Вашему вниманию медальный зачет Паралимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла одну золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года. Единственным чемпионом в составе нашей команды стал Жан Беленюк.