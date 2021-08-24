Паралимпиада-2020: медальный зачет
В японском Токио с 24 августа по 5 сентября проходят XVI Паралимпийские летние игры. В соревнованиях принимают участие более 4500 атлетов из 163 стран мира.
За 11 соревновательных дней будут разыграны 539 комплектов наград в 22 видах спорта. В программу Паралимпиады-2020 включены бадминтон и тхэквондо, которые заменят один из видов паралимпийского футбола и парусный спорт.
На Играх в Токио Украину представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего наших соотечественников выступит в плавании (40) и легкой атлетике (32).
Состав сборной Украины на Паралимпиаде-2020 по видам спорта:
Плавание – 40
Легкая атлетика – 32
Академическая гребля – 9
Фехтованию на колясках – 9
Теннис настольный – 8
Пауэрлифтинг – 8
Дзюдо – 8
Голбол – 7
Пулевая стрельба – 7
Паратриатлон – 5
Параканое – 4
Тхэквондо – 3
Стрельба из лука – 3
Бадминтон – 1
Велоспорт – 1
Отметим, что на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании. Отметим, что в Бразилии не выступали российские спортсмены.
Вашему вниманию медальный зачет Паралимпиады-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла одну золотую медаль на Олимпийских играх 2020 года. Единственным чемпионом в составе нашей команды стал Жан Беленюк.