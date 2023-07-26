Чемпионка мира в тройном прыжке в помещениях Иоланда Чен призвала российских спортсменов не отказываться по собственной инициативе от участия в Играх-2024. Она назвала такой шаг подарком Международному олимпийскому комитету (МОК), который 26 июля не пригласил РФ на соревнования в Париже.

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Об этом Чен заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Представительница страны-агрессора также назвала президента МОК Томаса Баха сумасшедшим и добавила, что якобы недопуск России к Олимпиаде приведет к развалу мирового спорта.

"Мне кажется, что Томас Бах бредит. США, мне кажется, сейчас лояльнее относятся к нам, чем Европа. Не хотели бы пустить, давно бы все решили. Тянут до последнего. Но сами мы от ОИ отказываться не должны. Не будем делать им подарки. Если нас все же не допустят на Игры, то эта вся красивая история олимпийского движения начнет разваливаться. Сами же от этого страдают. Кстати, многие в Европе и в Америке русских поддерживают", – отметила Чен.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, повторяя нарративы кремлевской пропаганды, выступил за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, назвав это шагом к миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обрушились с потоком гнева на олимпийскую чемпионку, предательницу Украины и жену Дмитрия Пескова Татьяну Навку после ее слов об участии РФ в ОИ-2024 без флага и гимна.