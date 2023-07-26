Глава МИД Венгрии наплевал на Украину и потребовал допустить Россию к Олимпиаде-2024, назвав это шагом к миру

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто выступил за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года. Он заговорил штампами кремлевской пропаганды о спорте вне политики и выразил уверенность в том, что участие представителей РФ на турнире в Париже якобы станет шагом к окончанию войны в Украине.

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Об этом Сийярто написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя свой разговор с вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Сер Миангом. Венгерский дипломат с пафосом добавил, что его страна позволяет на своей территории выступать соагрессорам из Беларуси.

"Олимпиада, проведенная с полноправным участием, может оказать большую помощь в военных конфликтах, в том числе в мирном урегулировании продолжающейся войны в Украине. Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, у Олимпиады есть реальная миссия по созданию мира. Мы, венгры, говорим не только о миротворческой силе спорта, но и демонстрируем ее. Мы предоставили возможность женской сборной Украины по гандболу сыграть отборочный матч чемпионат мира, а белорусской футбольной сборной – отборочный чемпионат Европы в Венгрии", – написал Сийярто.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова со словами о "мирном соглашении" выразила уверенность в том, что российские спортсмены будут возвращены в международные турниры сразу после окончания войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обрушились с потоком гнева на олимпийскую чемпионку, предательницу Украины и жену Дмитрия Пескова Татьяну Навку после ее слов об участии РФ на ОИ-2024 без флага и гимна.