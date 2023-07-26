Решение об участии российских и беларуских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже будет принято не раньше поздней осени нынешнего года. При этом все остальные страны, за исключением Гватемалы, были приглашены на соревнования в столице Франции.

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Об этом штаб-квартире оргкомитета ОИ-2024 в среду, 26 июля, объявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает информационное агентство ТАСС. По его словам, организация внимательно следит за ситуацией с войной в Украине, а также допуск представителей стран-агрессоров к турнирам в нейтральном статусе.

"Решение об участии россиян будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как национальные федерации выполняют наши условия для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, а затем посмотрим, как все причастные лица соблюдают букву и дух этих условий. Опираясь на результат, мы затем примем в свое время решение, и это не произойдет в октябре", – подчеркнул Бах.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, повторяя нарративы кремлевской пропаганды, выступил за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года, назвав это шагом к миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обрушились с потоком гнева на олимпийскую чемпионку, предательницу Украины и жену Дмитрия Пескова Татьяну Навку после ее слов об участии РФ на ОИ-2024 без флага и гимна.