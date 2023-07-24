'Лютое унижение': россияне разнесли в сети жену Пескова, обвинив ее в желании 'примазаться к западным странам'

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выступила за участие российских спортсменов на Играх 2024 года в Париже в любом статусе. Она не против того, чтобы спортсмены из РФ были представлены во Франции без флага и гимна, чем вызвала шквал критики со стороны болельщиков.

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"Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали. Конечно, очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн – каждый спортсмен мечтает об этом с детства. Но отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту – нельзя", – сказала жена Дмитрия Пескова в комментарии сайту Sport24.

Читатели портала Sports.ru назвали бывшую фигуристку лицемеркой, которая просто хочет "освоить" бюджетные деньги. Также поклонники спорта удивились, что российские чиновники постоянно критикуют западные страны, но мечтают участвовать с ними на одних соревнованиях. Особо рьяные Z-патриоты напомнили Навке о войне в Украине.

"Вы уж трусы наденьте или крестик снимите", "Мужики жизни кладут, отстаивая интересы страны, а она тут призывает ради мечтулек под белый флаг", "С одной стороны, говорят про национальное самосознание, гордость и т. д., с другой – призывают к любым унижениям, лишь бы примазаться к западным странам", "Как же достали все эти гламурные дивы, для которых пропуск ОИ и невозможность завоевать ОИ медаль – величайшая трагедия в жизни", "Боже, как им всем бабла хочется", "Представляю, какое лютое унижение российских спортсменов там будет. Ну, если кто-то готов быть терпилами, то в путь-дорогу", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова вознесла Россию в ранг "сильнейшей державы планеты" и потребовала отменить запрет на символику страны-агрессора на международных соревнованиях.