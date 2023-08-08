Россия назвала 'нарушением устава' требование международной федерации осудить войну и пролетела мимо ЧМ

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов назвал нарушением спортивных принципов требование к атлетам из РФ осудить войну в Украине для участия в международных турнирах. Он подтвердил, что атлеты из страны-агрессорки в этом виде спорта отказались подписывать соответствующую декларацию, а потому не были допущены к чемпионату мира-2023 в Эр-Рияде.

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Об этом Агапитов заявил в комментарии порталу Sport24. Глава ФТАР потребовал от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) снять любые ограничения для российских штангистов и пауэрлифтеров, потому что они "не нарушили никаких спортивных и антидопинговых правил".

"Предлагающие условия допуска нарушают олимпийскую хартию и устав международной федерации. Наши спортсмены отказались подписывать декларацию. Мы готовы выступать на международных стартах на равных условиях для всех спортсменов. Мы занимаемся спортом. Наши спортсмены не нарушили никаких спортивных и антидопинговых правил. Все другие причины являются политическими и не имеют отношения к спорту. А политикой мы не занимаемся, только спортом!" – с пафосом отметил функционер.

Ранее Агапитов называл "балаганом в форме серо‑мышиного цвета" соревнования без символики РФ, обвинив западные страны в заговоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, была высмеяна в сети после требований соблюдать спортивные принципы.

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