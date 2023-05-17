В России назвали 'балаганом в форме серо‑мышиного цвета' соревнования без символики РФ, обвинив Запад в заговоре

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов потребовал от международных спортивных организаций допуска атлетов из РФ к соревнований без всяких ограничений. Он назвал балаганом соревнования, на которых представители страны-агрессорки могут принимать участие лишь в нейтральном статусе.

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Об этом Агапитов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он добавил, что тяжелоатлеты из России не станут выступать без своей национальной символики. Чиновник также обвинил западные страны в политизации спорта и заговоре против россиян.

"Решение о недопуске наших спортсменов давно сформировано. Если мы говорим о спорте, особенно тех видах, где страны Запада нас не могут победить, они ищут обходные пути. Заставляют россиян подписываться под какими‑то политическими заявлениями. В таком балагане наши спортсмены в форме серо‑мышиного цвета не планируют участвовать. Как вообще может один спортсмен, который слабее, но к армии отношения не имеет, куда‑то ехать? Наш флаг тоже должен присутствовать. Иначе всё это не спорт, а что‑то другое", – сказал Агапитов.

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