Выступление 'любовницы Путина' в Беларуси оценили словами 'она бредит'

Олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, получила порцию нелестных комментариев от болельщиков после своего выступления на турнире по художественной гимнастике на Играх стран СНГ, которые проходят в Минске. 40-летняя Кабаева заявила, что несоблюдение спортивных принципов уничтожает спорт.

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В качестве примера она вспомнила свое выступление в 1998 году на чемпионате Европы в Португалии, где победила. Одну из высоких оценок ей тогда поставила Ирина Юрьевна Лепарская из Беларуси.

"Она тогда сказала, что не могла поставить меньше [оценки], так как я сделала хорошо, за это я ей очень благодарна. Сейчас уже такого судейства нет, к сожалению. Я считаю, что нужно все делать по спортивному принципу, такое у нас было. А если мы не будем делать по спортивному принципу, то просто уничтожим свой спорт. И на мировой арене будем проигрывать всем", – сказала экс-гимнастка в интервью пропагандистам ТАСС.

Любители спорта из РФ высмеяли такой пассаж Кабаевой, напомнив ей о ее статусе "первой леди".

"Абсолютный номер уно в послужном списке королевы эскорта Винер рассуждает о принципах", – стебутся юзеры.

Также Кабаевой припомнили ее допинг скандал, когда она в 2001 была лишена всех наград чемпионата мира и отстранена на год, попавшись на приеме фуросемида.

Комментаторы уверены, что в ближайшее время никаких побед России не светит и интересуются, про какую международную арену она говорит.

Алине предлагают сперва сделать выборы "на честной основе".

Не смогли не высказаться болельщики и в адрес ее "бойфренда".

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