Российские тяжелоатлеты на выступят на чемпионате мира-2023, который состоится с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Соответствующее решение было принято исполнительным комитетом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), несмотря на снятие отстранения представителей страны-агрессорки от турниров.

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте IWF. На заседании исполкома организации был утвержден состав сборной нейтральных атлетов, в которую вошли 12 спортсменов. Все они представляют Беларусь. Также в турнире поучаствуют восемь тренеров и один судья из РБ.

В мае 2023 года российские спортсмены в полном составе отказались подписывать декларацию с осуждением войны в Украине. В результате IWF отказалась допустить сборную страны-агрессорки на этап Гран-при в Гаване. При этом атлеты из Беларуси поставили свои подписи под документом.

Ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов назвал "балаганом в форме серо‑мышиного цвета" соревнования без символики РФ, обвинив Запад в заговоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, была высмеяна в сети после требований соблюдать спортивные принципы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!