''Провокационные условия'': россияне обиделись на Польшу и отказались от участия в Кубке мира в Познани

Российские фехтовальщики не отказались выступать на Кубке мира в Польше из-за "провокационных" требований, которые предъявили организаторы турнира в Познани. Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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Соревнования по фехтованию на рапирах среди женщин пройдет в Польше с 21 по 23 апреля и станут первыми отборочными на Олимпийские игры-2024 в Париже. Но, по словам Мамедова, условия участия недопустимы для россиян. Что открывает дорогу на турнир для украинских рапиристок, ведь они не могут выступать вместе с представителями РФ.

"Занимаются самоуправством. Эти провокационные условия не позволят нам принять участие в этих соревнованиях. Все делается именно для этого. О спорте тут речи не идет", – заявил Мамедов "С-Э".

Как сообщается на сайте организаторов турнира в Познани, атлеты из России и Беларуси будут допущены к участию в соревнованиях, с учетом рекомендацией Международного олимпийского комитета, сделанных 28 марта.

Перед участием в турнире фехтовальщики с паспортом РФ или РБ должны будут подать письменное заявление, в котором они заявляют, что:

не поддерживают войну в Украине

война является грубым нарушением международного права и международных договоров

не связаны с режимом Владимира Путина

не являются военнослужащими

не работают в российских или белорусских вооруженных силах или органах национальной безопасности.

Также обязательным условием будет отсутствие любой символики стран-агрессоров. Флаги, гимны, национальные цвета или любые другие опознавательные знаки России и Беларуси не разрешается использовать ни во время соревнований, ни на тренировках.

Как рассказала OBOZREVATEL главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад, после скандальных рекомендаций МОК о допуске "нейтральных" россиян и белорусов к соревнованиям, в каждой федерации должна собраться комиссия, которая будет проверять, что атлеты не относятся к армии и остальным военным структурам, что они никогда не были замечены в поддержке войны.

Но каким образом будут проводиться проверки и сколько времени это займет – пока вопрос открыт.

Напомним, что Международная федерация фехтования (FIE) решила вернуть россиян и белорусов на свои турниры. После этого Федерация фехтования Франции объявила об отказе проводить этап Кубка мира среди шпажистов, который запланирован на 19-21 мая нынешнего года.

Ранее аналогичным бойкотом отметились Германия и Финляндия. Кроме того, украинские фехтовальщики не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров. Но они имеют право бороться на олимпийские лицензии в команде, куда не допущены спортсмены из стран-агрессоров.

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