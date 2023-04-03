''Фото с Путиным, Шойгу и оружием'': как украинцы будут бороться за ОИ при допуске РФ и почему россияне могут отказаться сами

Даже после запрета участвовать в одним соревнованиях с россиянами, у украинских фехтовальщиков остаются пути отбора на Олимпиаду-2024. Да и не факт, что сами представители РФ согласятся приезжать на турниры на условиях МОК – считает чемпионка мира и Европы, главный тренер сборной Украины по фехтованию, член президиума Федерации фехтования Украины Наталья Конрад.

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В разговоре с OBOZREVATEL Наталья Михайловна рассказала, какие варианты есть у украинцев для борьбы за олимпийские лицензии Парижа-2024, о доказательствах против представителей РФ и Беларуси и запретах на протесты от пророссийского руководства Международной Федерации фехтования (FIE).

По словам Конрад, даже после скандальной рекомендации МОК допустить нейтральных россиян и белорусов к международным турнирам, ситуация не такая однозначная, как может показаться изначально.

"Есть очень много "но". Вы же знаете при каких условиях россияне или белорусы смогут выступать: военнообязанные или просто те, кто относится к ЦСКА, но не под погонами, все равно не имеют права. В каждой федерации должна собраться комиссия, которая будет проверять, что люди не относятся к армии и остальным военным структурам. Плюс, что они никогда не были замечены в поддержке войны и вообще не поддерживают. Каким образом это будет проверяться, сколько эти проверки будут длиться – пока вопрос открыт", – рассказала Наталья.

Конрад отметила, что после решения МОК федерации фехтования и бокса находятся в очень некомфортной ситуации, потому что последние годы руководство этих международных федераций было российским.

"Фехтование находилось под Усмановым. Очень много денег, очень много коррупции. И как будет проходить проверка, FIE своих рекомендаций пока не дала. То, что известно на данный момент из решения МОК – в командных соревнованиях россияне фехтовать не могут. Если только FIE не пойдет на какие-то сумасшедшие нарушения и осмелиться не придерживаться последних рекомендаций МОК", – считает Конрад.

То есть, командные соревнования у Украины есть, мы имеем право там участвовать. А отбор на Олимпийские игры идет в двух зачетах – индивидуальных и командных.

"Командные и индивидуальные состязания проходят в разные дни. Да, это одно название турнира, но, если мы смотрим рейтинг и заявки, то это два разных соревнования. И очки в команде начисляются отдельно и не зависят от индивидуально выступления. Конечно ни один украинский спортсмен или тренер не хочет находится с ними в одном отеле или зале. Но когда идут командные соревнования, никто из россиян, даже представителей команды, не может входить в зал. Никто", – подчеркнула тренер.

А вот личные квалификационные соревнования с участием украинских спортсменов пока под большим вопросом.

"Естественно, для спортсменов Олимпиада – это цель их жизни, к которой они все это время готовились и, естественно, они расстроены таким решением. Но уже есть заявление руководства нашей страны по этому поводу, и здесь мы ослушаться не можем", – говорит Наталья.

"Но также уже есть реакция со стороны России, президента их олимпийского комитета и главного тренера сборной по фехтованию. И в один голос они сейчас заявляют, что выступать в таком формате для них унизительно, это дискриминация и так далее. Мол, на такие условия они не пойдут, будут писать какие-то письма, обращаться в суды. Пока эта ситуация не ясна. Мы тоже не опускаем руки, мы собираем о них всю информацию, видео, если они ее начнут прятать. И уже с некоторых сайтов поснимали", – добавила тренер.

По словам Конрад, американцы уже отправили в FIE большой список спортсменов и тренеров РФ, которые причастны к военным структурам.

"У нас тоже есть большой список с фотографиями и доказательствами. Это – все звезды сборной РФ, которые были с олимпийскими медалями – та же Егорян, Великая, Тимур Сафин и вся команда рапиристов. Есть фото, где они постоянно с Путиным, Шойгу, с оружием... Наша борьба продолжается. И все-таки надеемся, что их нигде на соревнованиях не будет, тогда мы сможем везде фехтовать и стараться отобраться на Олимпиаду", – отмечает Наталья.

Отбор на Олимпийские игры-2024 в фехтовании начинается уже в апреле. И некоторые страны, которые проводят первые лицензионные Кубки мира, друг за другом отказываются проводить эти турниры. В частности, Германия, Финляндия Франция. FIE их переносит в другие страны. Первый отборочный турнир по женской рапире – и личной, и командной – в Познани менее, чем через три недели.

"Польша пока не отказалась, но написала в FIE письмо, что да, мы готовы, принять даже представителей России и Беларуси, но только при условии, что они официально напишут, что выступают против войны в Украине, что сделают какие-то видеоролики и так далее. И я не думаю, что кто-то из этих стран решиться такое сделать", – говорит Конрад.

"Наши спортсмены переживают, что вдруг они все-таки пошлют второй-третий состав без погонов и разрешат им написать подобные заявления. Но поскольку РФ – страна не демократическая, а тоталитарная, и они принимают единое решение, что для них это недопустимо, я не думаю, что они кого-то отправят. Вопрос все открыт, но если они приедут, то действительно мы не можем принимать участие в тех соревнованиях, где будут присутствовать русские", – говорит Наталья.

Например, мужская шпага, где выступает бронзовый призер ОИ-2020 Игорь Рейзлин, начинает отбор в Париж с Южной Америки, которая преимущественно лояльно относится к России.

"Да, это Колумбия, 5–7 травня. И это индивидуальные соревнования – мужская и женская шпага. Конечно, это будет сложным вопросом. И если они заявляются, то, конечно, мы туда ехать не можем. Но вы видите, как все быстро изменяется. Хотя FIE и вся система судейства последнее время находилась под руководством России. И сейчас они имеют большое влияние. Вы же видели, как наши девушки-шпажистки на Кубке мира в Китае пытались провести небольшую акцию с баннером, а его попытались отобрать", – вспомнила Конрад.

Наталья рассказала, что в пятницу в Пловдиве начался чемпионат мира среди юниоров и кадетов. И наши спортсмены там тоже поставили баннер, сделали фотографии. Один день он постоял, а на второй тоже попросили все это убрать. И всех предупредили, чтобы не организовывали никаких акций или демаршей, что судьи потом будут против Украины.

Но, по словам титулованной спортсменки, какие-то изменения происходят каждый день. В пятницу проводить мужской турнир отказалась Франция со ссылкой на то, что правительство и муниципалитет города не хотят принимать соревнования с участием российских и белорусских спортсменов.

"А если Франция как государство и муниципалитет как город не хотят проводить, то о каком допуске к Олимпиаде мы тогда вообще говорим, если это тоже будет проходить во Франции? Естественно, для нас это недопустимо после того, сколько горя нам принесла Россия. Парадокс, что вообще поднимается этот вопрос. Это ужасно, но каждый из нас борется дальше – от спортсмена и до НОК и его главы Вадима Гутцайта. Владимир Зеленский на своем уровне делает сумасшедшую работу. Сейчас он имеет большое влияние в мире, к нему прислушиваются", – отметила Наталья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россию и Беларусь вернули в международные соревнования по фехтованию.

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