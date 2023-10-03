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"Просто выбросили. Как беженцев!" В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
930
'Просто выбросили. Как беженцев!' В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против выступления спортсменов из РФ на международных турнирах и ОИ без флага и гимна. Член Высшего совета политической партии "Единая Россия" в истерике обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы несправедливом отстранении агрессоров.

Об этом Винер заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Кроме того, она пожаловалась на дисквалификацию от Международной федерации гимнастики (FIG) за ее неспортивное поведение после фиаско сборной России на Олимпийских играх 2020 года в Пекине, где РФ впервые за 25 лет осталась без "золота".

"Просто выбросили. Как беженцев!" В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024
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"Просто выбросили. Как беженцев!" В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024

"Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить Аверину после истории на Олимпиаде в Токио. То есть там думают, что нас на Играх не будет именно столько лет. Конечно, надо уничтожить матку. Зачем мы должны унижаться перед ними? Сейчас они просто выбросили Россию. Как они нас допустили? Как отдельных людей? Как беженцев! Мои дети этого не примут, а я – тем более", – сказала Винер.

"Просто выбросили. Как беженцев!" В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024
"Просто выбросили. Как беженцев!" В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024

Ранее пресс-секрерать Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети, заявив, что спортсмены из РФ неполноценны без участия государства.

Винер и Путин
"Просто выбросили. Как беженцев!" В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Иванов в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

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