'Просто выбросили. Как беженцев!' В России в истерике обвинили МОК в унижении на Олимпиаде-2024

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против выступления спортсменов из РФ на международных турнирах и ОИ без флага и гимна. Член Высшего совета политической партии "Единая Россия" в истерике обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы несправедливом отстранении агрессоров.

Об этом Винер заявила в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Кроме того, она пожаловалась на дисквалификацию от Международной федерации гимнастики (FIG) за ее неспортивное поведение после фиаско сборной России на Олимпийских играх 2020 года в Пекине, где РФ впервые за 25 лет осталась без "золота".

Видео дня

"Меня дисквалифицировали на семь лет за то, что попыталась защитить Аверину после истории на Олимпиаде в Токио. То есть там думают, что нас на Играх не будет именно столько лет. Конечно, надо уничтожить матку. Зачем мы должны унижаться перед ними? Сейчас они просто выбросили Россию. Как они нас допустили? Как отдельных людей? Как беженцев! Мои дети этого не примут, а я – тем более", – сказала Винер.

Ранее пресс-секрерать Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети, заявив, что спортсмены из РФ неполноценны без участия государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Иванов в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!