Пропутинскую главу российской художественной гимнастики дисквалифицировали за слова о ''задании остановить русских''

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер получила двухлетнее отстранение от международных турниров. Ее назвали виновной в нарушении этики после поражения национальной команды на Олимпиаде-2020 в Токио, признав ее слова оскорбительными.

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Об этом говорится в заявлении официального сайт Международной федерации гимнастики (FIG). Член высшего совета путинской партии "Единая Россия" не сможет участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях на протяжении двух лет.

При этом отмечается, что это решение вступит в силу на следующий день после снятия санкций в отношении россиян из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, если это произойдет в течении пять лет. Также ВФХГ вынесено предупреждение из-за действий ее главы.

Отметим, что Винер после того, как сборная России впервые за 25 лет осталась без "золота" Олимпиады, назвала судейство пристрастным, обвинив арбитров в "позоре художественной гимнастики" и "задании остановить россиян".

Ранее Ирина Винер выразила уверенность в близости народов РФ и Китая. Кроме того, она заявила о том, что Россия "встала с колен, доказала правоту, силу и мощь", за что получила ответку в сети. Также президент ВФХГ рассказала о пользе западных санкций в отношении РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские гимнастки Дина и Арина Аверины закатили истерику из-за отсутствия электроэнергии, тепло- и водоснабжения в их родной деревне в Нижегородской области.

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