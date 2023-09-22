'Едем в дебильном статусе': Песков стал посмешищем в сети, заявив, что спортсмены из РФ неполноценны без государства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попал под насмешки после слов о том, что профессиональный спорт невозможен без участия государства. В ответ болельщики напомнили приспешнику диктатора Владимира Путина о том, что он противоречит нарративам кремлевской пропаганды.

"Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно, спорта высших достижений без государства невозможно. И наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту последовательную линию в отношении спорта высших достижений", – сказал Песков в комментарии "Р-Спорт".

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Читатели портала Sports.ru не смогли сдержаться от едких комментариев. Они напомнили Пескову о том, что в РФ постоянно повторяют нарративы о спорте вне политики, а если государство принимает в нем участие, все санкции в отношении атлетов справедливы. Кроме того, ему привели в пример государства, где отсутствуют профильные министерства.

"Ну, везде в Европе и США спорт высших достижений без господдержки очень даже неплохо работает", "Я не понял. Спорт же вне политике?", "Дмитрий Навка, как обычно, съехал с темы. Будет ли государство финансировать спортсменов в случае их участия в Играх, не будет – хр*н его знает", "Спорт без государства невозможен, поэтому отказываемся от государства и едем в дебильном нейтральном статусе", "А потом удивляются, что всех спортсменов выпнули. Ну гении же", – пишут фанаты спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Песков выразил абсурдную мысль о том, что отстранение россиян от международных соревнований наносит вред мировому спорту.

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