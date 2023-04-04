Принципиальный соперник украинцев из РФ пожаловался на унижение россиян из-за требований МОК

Олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян назвал унижением рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении допуска российских спортсменов к соревнованиям. Спортивный гимнаст и один из главных соперников наших Олега Верняева и Игоря Радивилова выразил уверенность, что немногие атлеты из страны-агрессора выступят против войны в Украине, потому что многие из них имеют отношение к силовым структурам.

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Об этом Далалоян заявил в интервью изданию "Спорт день за днем". Он отметил, что для него неприемлемо отказаться от спортивного клуба "Динамо", которое исторически относится к министерству внутренних дел.

"Ничем МОК не порадовал. Для меня это несерьезная постановка вопроса. "Динамо" – мой клуб с детства. Конечно, я не откажусь от него. Хочется надеяться, наверняка это еще не последние рекомендации перед Олимпиадой-2024. Все может измениться. А вообще, это уже просто смешно. Такое впечатление, что российских спортсменов просто хотят максимально унизить. Если рекомендации не изменятся, то да, мало кто сможет поехать", – сказал Далалоян.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка-допингистка Олимпиады в Сочи-2014 Ольга Зайцева назвала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям завистью к стране-агрессору.

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