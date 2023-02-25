Бывший чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, который в 2009 отказался от гражданства Украины в пользу российского, избран президентом Федерации шахмат Московской области. 33-летний уроженец Симферополя был единственным кандидатом. Экс-украинца избрали единогласно.

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В комментариях к новости российские болельщики не оценили такой поступок предателя Украины. Юзеры пишут оскорбительные посты в адрес Карякина, пророча ему путь в Государственную Думу России.

"Единственный кандидат: уроки лидерства от Влад Владыча", "Нализал", "Гроссмейстеролиз", "Выборы из одного кандидата - это ещё советская разработка", - пишут российские любители спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карякин является Z-патриотом. В одном из своих интервью он заявил, что война против Украины завершится победой России, потому что "у нас нет выбора", вызвав насмешки в сети.

После того, как Карякин назвал Владимира Путина блестящим стратегом, а также заявил о мечте сесть с ним за шахматную доску, он был высмеян в сети.

В середине июля прошлого года Сергей побывал в оккупированном РФ Донецке и выдал истинную суть режима Путина. Карякин тогда заявил, что дончане "должны себя ассоциировать с Россией".

Он также называл проявлением российского патриотизма поддержку войны в Украине. Кроме того, шахматист написал донос на победителя турнира претендентов Яна Непомнящего.

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