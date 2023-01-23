''В Гааге сыграете'': предатель Украины Карякин назвал Путина блестящим стратегом и был высмеян в сети

Бывший чемпион по быстрым шахматам Сергей Карякин, который в 2016 году принял российское гражданство, попал под троллинг в сети после того, как прогнулся перед главарем Кремля Владимиром Путиным. Уроженец временно оккупированного Симферополя назвал диктатора блестящим стратегом, а также заявил о мечте сесть с ним за шахматную доску.

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"Я уверен в этом. Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам. Безусловно, да, он стал бы хорошим шахматистом. И моя мечта – сыграть с ним в шахматы", – сказал он в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт".

Читатели портала Sports.ru высмеяли предателя Украины. Они отметили, что Карякин развенчал утверждение о том, что шахматисты – умные люди.

"В Гааге сыграете. Времени будет предостаточно", "То, что все топ-шахматисты – гениальные стратеги, да и в целом умные люди – не более чем штамп. Пример Карякина это, кстати, хорошо подтверждает", "И шахматист, и лыжник, и пловец, и хоккеист, а еще дзюдоист, ловец щук по 2 часа, искатель амфор и летун со стерхами", "Очень жаль, что в итоге стал не шахматистом", "На пятом ходу спрятал бы чужого ферзя, на седьмом поставил бы себе еще двух коней, а на все возражения объяснял бы, что американский шахматист кашляет под руку оппоненту", – пишут в комментариях.

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