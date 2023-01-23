''Надо быть полным идиотом'': предателя Украины Карякина высмеяли в сети после слов о победе России в войне

Бывший чемпион по быстрым шахматам Сергей Карякин, который в 2016 году принял российское гражданство, выразил уверенность в том, что Запад якобы пытается развалить РФ. Предатель Украины вновь поддержал агрессию в отношении нашей страны и заявил, что война завершится победой России, потому что "у нас нет выбора", вызвав насмешки в сети.

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Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". "У нас нет выбора – во всех смыслах этого слова. Наши противники против нас действуют достаточно агрессивно. И я вижу, что возможны два варианта. Либо страны НАТО попробуют добиться своего, пытаясь развалить Россию как изнутри, так и снаружи. И, конечно, этого ни в коем случае допускать нельзя. Либо мы все выдержим, выстоим и победим. Я, конечно, искренне верю во второй сценарий", – сказал гроссмейстер.

Читатели портала Sports.ru потроллили уроженца Симферополя. Они назвали его слова пропагандистскими клише для дураков.

"Стандартное клише для дурачков, в которое, разумеется, сами спикеры не верят: угрозой развала страны они прикрывают угрозу потери власти действующей верхушки пройдох", "Карякин – типичный Кучера", "Может, по правде они не умные, а дураки, которые нахр*новертили проблем?", "Если кремлевско-думская братия это умные ребята, то мухи – это орлы", "Это та НАТА, которая последнее время занималась вопросами климата. Вот это угроза для России? А почему России в НАТО не вступить?", "Надо быть полным идиотом, чтобы считать, что странам НАТО вместо одной России, обладающей ЯО, нужны несколько новых стран с ЯО и лидерами а-ля Кадыров и т. п.", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Карякин попал под троллинг в сети после того, как прогнулся перед главарем Кремля Владимиром Путиным, назвав его блестящим стратегом. А олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова возмутилась из-за флага Украины и болгар, которые "могут что‑то якобы требовать".

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