'Посылаем в эротическое путешествие': Валуев призвал Россию запретить деятельность МОК

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев унизительно высказался в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который не станет 26 июля приглашать Россию и Беларусь на Игры в Париже, как это сделают с другими участниками. Депутат Государственной думы призвал страну-агрессорку готовить альтернативные соревнования и послать подальше мировых функционеров, объявив их деятельность запрещенной.

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Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Metaratings. По его мнению, для того, чтобы лишить РФ и РБ приглашения на Олимпиаду в традиционный для МОК год до старта турнира, нет никаких юридических оснований и страны должны подавать в суд и защищать свои права.

"Надо посмотреть юридически, как это сообразуется с хартией. Если необходимо уточнить, то уточнять. Юридически они должны быть не правы. Тогда перестаем держать спортсменов в напряжении. Объявляем МОК нон-грата и посылаем в эротическое путешествие всю эту свору. Концентрируемся на мировых первенствах, попутно судимся в САS, готовим альтернативные игры с Азией и Ближним Востоком", – сказал Валуев.

Ранее стало известно о планах МОК допустить российских атлетов к Играм в Париже в статусе сборной беженцев. Это вызвало настоящую истерику в стране-агрессоре.

Так, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили высказался в пользу того, чтобы "в Париж ехать на танках". А бывший легкоатлет Юрий Борзаковский объяснил отстранение России от международных турниров словами "нас боятся, мы лучшие".

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка в танцах на льду и предательница Украины Татьяна Навка выдала глупость о том, что отстранение России ударило по мировому спорту.

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