'Мы самые сильные. Нас боятся': чемпион ОИ из РФ выдал абсурд об отстранении России

Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский нелепо объяснил отстранение российских спортсменов от международных соревнований. В типичной пафосной манере для представителей страны-агрессорки бывший легкоатлет рассказал о невероятном уровне атлетов из РФ, которые "самые сильные во всем мире", и страхе Запада перед ним.

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Такое абсурдное заявление Борзаковский сделал в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Победитель Игр в Афинах-2004 назвал интригами санкции в отношении РФ и выразил уверенность в том, что вскоре российских спортсменов вернут в турниры и они докажут, что "мы лучшие".

"Российские спортсмены – самые сильные во всем мире, в любом случае. Это ни для никого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся. Я думаю, что спортивное руководство сделает все возможное для нашего возвращения, мы еще вернемся на олимпийскую арену и докажем, что мы лучшие", – сказал Борзаковский.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обвинил МОК в ненависти к россиянам. Кроме того, он потребовал "чисто по-человечески" ответить за отстранение РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорт России Олег Матыцин заявил, что страна-агрессорка "ни с кем не ругается", и потребовал допустить атлетов из РФ ко всем соревнованиям без каких-либо условий.

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