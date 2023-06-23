Предательница Украины Татьяна Навка назвала отстранение российских спортсменов от международных соревнований ударом по мировому спорту. Жена Дмитрия Пескова отметила, что западные страны якобы лишились стимула для собственного развития, оставшись без соперничества с представителями страны-агрессорки.

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Об этом Навка заявила в интервью изданию "Аргументы и факты". Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду отметила, что отстранение от международных турниров атлетов из РФ якобы подняло статус внутренних российских соревнований, где, в частности, в фигурном катании выступают "молодые талантливые спортсмены".

"Я считаю, что исключение российских спортсменов из международных турниров – это урон прежде всего для спорта зарубежных стран. В нашем лице они теряют очень мощных соперников и, как следствие, стимул для собственного развития. Но в любом случае, конечно, надеюсь, что международная спортивная дипломатия будет продолжаться и демонстрировать свою эффективность. Спорт, как наука и искусство, всегда был и остается главным объединяющим фактором международных отношений", – сказала Навка.

Недавно жена пресс-секретаря диктатора Владимира Путина внезапно признала успехи ВСУ на луганском направлении, отменив все шоу в области. В День России Навка поздравила своих подписчиков в соцсетях, однако получила в ответ совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяна Навка похвасталась тем, что у нее состоялась премьера нового шоу, и получила нелестные комментарии от россиян в ответ.

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