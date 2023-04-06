Легенда хоккея из РФ заявил, что требования МОК ''не укладываются в голове у нормального человека''

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил недовольство требованиями Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из РФ к соревнованиям. В частности, трехкратный победитель Игр возмутился из-за рекомендаций о полном отстранении представителей страны-агрессора в командных видах спорта, отметив, что "это не укладывается в голове у нормального человека".

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Об этом Третьяк заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Член партии "Единая Россия" назвал рекомендации МОК заранее спланированной акцией против страны, которая попалась на государственной системе допинга и развязала войну против Украины.

"У каждого вида спорта своя судьба, но мы все равно все в одной команде России. Мы переживаем за каждого спортсмена, за каждый вид спорта. То, что сейчас происходит, не укладывается в голове у нормального человека. Как можно разделить команду? Кто играет за ЦСКА и "Динамо", кто – трудовые резервы, кто другие общества представляет. Это сделано специально, что ли, я не знаю. С одной стороны, делается доброе дело, допускают спортсменов, но в таком ракурсе это очень сложно", – сказал Третьяк.

Напомним, МОК также рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

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