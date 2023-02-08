Олимпийский чемпион из РФ назвал Финляндию Московской областью и сравнил себя со Сталиным

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметилась новыми пренебрежительными и высокомерными высказываниями в адрес европейцев. В частности, победитель Игр 1968-1980 гневно отреагировал на то, что олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии не поддержали допуск россиян к международным соревнованиям.

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В интервью порталу Metaratings Тихонов назвал Финляндию Московской областью, которая обогатилась за счет россиян. Кроме того, он фактически обозвал всех скандинавских биатлонистов в трусости перед ним во время спортивной карьеры, сравнив себя с тираном Иосифом Сталиным.

"Возьмем тех же финнов, по сути – это Московская область, но богатая страна. При этом Финляндия богата за счет России – наши спекулянты продали им леса на десятки миллиардов кубов. Финны заготовили на 300 лет российского леса, теперь мы им не нужны. Скандинавы всю жизнь были такие. Их амбиции непонятны. Скандинавские страны против России – это спарринг боксера легкого веса с Тайсоном. Меня они боялись, как огня, когда я заходил, они вставали, как при Сталине", – сказал Тихонов.

Ранее он устроил истерику из-за недопуска российских лыжников к Кубку мира, заявив, что на Западе "не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды мирового биатлона норвежцы братья Бе выступили против участия россиян в соревнованиях. Их слова вызвали шквал ненависти в России.

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